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Андрей Тихонов оценил выступление «Спартака» в первой части сезона

29 Декабря 2023 • 12:36 Комментировать (1)

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о выступлении столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что «красно-белым» немного очков не хватило до третьей позиции, к тому же многие ждали более качественного выступления, ведь было неплохое усиление.

«Но в данный момент понимаем, что из тех, кто усилил команду, кроме Бабича, пока проявить себя никто не может. Ожиданий от «Спартака» было больше», - приводит слова Тихонова Sport24.

После 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов
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Комментарии (1) Все комментарии
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sierge
29 Декабря 2023 в 13:36
Я бы не сказал что Бабич на голову сильнее Джикии. Разочаровал помимо его Зобнин. Приятно удивил как ни странно Максименко. Молодежь хороша. Промес стабилен. Но игра прямо скажем не чемпионская
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