Андрей Тихонов оценил выступление «Спартака» в первой части сезона

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о выступлении столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что «красно-белым» немного очков не хватило до третьей позиции, к тому же многие ждали более качественного выступления, ведь было неплохое усиление.

«Но в данный момент понимаем, что из тех, кто усилил команду, кроме Бабича, пока проявить себя никто не может. Ожиданий от «Спартака» было больше», - приводит слова Тихонова Sport24.

После 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.