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«Маккаби» хочет оформить Лесовому израильское гражданство слухи

29 Декабря 2023 • 12:28 Комментировать

Нападающий московского «Динамо» Даниил Лесовой в ближайшее время должен стать игроком «Маккаби» Хайфа.

Как сообщает sport5.co.il, израильский клуб хочет оформить вингеру местное гражданство.

Ранее СМИ сообщали, что Даниил сегодня, 29 декабря, пройдёт медицинское обследование перед подписанием необходимых документов для перехода. Сумма трансфера должна составить один миллионы евро. 

25-летний футболист выступает за «бело-голубых» с 2020 года после перехода из тульского «Арсенала».

В текущем сезоне Лесовой принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Маккаби Хайфа Даниил Лесовой ещё теги
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