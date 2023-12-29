Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кого считает лучшим тренером Российской премьер-лиги на данный момент.

Специалист отметил, что наставник тот, чья команда занимает занимает первое место в турнирной таблице, и сейчас им является рулевой «Краснодара» Владимир Ивич.

«Еще бы после него отметил вторую группу тренеров: Юран, Осинькин и Рахимов», — приводит слова Семина Sport24.

Напомним, что сербский специалист возглавил «быков» зимой этого года.

После 18 туров подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая питерский «Зенит» на два балла.