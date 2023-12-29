Сёмин назвал клуб, который его разочаровал в первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал российский клуб, который больше остальных разочаровал его в первой части сезона РПЛ.

Специалист выделил «Сочи», который после 18 туров занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

«Главное разочарование РПЛ на сегодняшний день — неожиданный и слабый период выступления «Сочи», их последнее место в РПЛ», — приводит слова Сёмина Sport24.

Свой первый матч в 2024 году сочинцы проведут 2 марта против калининградской «Балтики», которая сейчас опережает команду Роберта Морено на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.