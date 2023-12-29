Президент РПЛ Алаев назвал главное открытие первой части сезона

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев рассказал, какую команду считает открытием первой части сезона.

«Краснодар», потому что команда впервые в своей истории закончила первую часть сезона на первом месте, а ещё у них был финал Кубка России. Это говорит о том, что «Краснодар» вышел на новый уровень», - приводит слова Алаева Sport24.

В прошлом сезоне «быки» дошли до Суперфинала Кубка России, но по итогам серии 11-метровых ударов уступили ЦСКА.

Напомним, что подопечные Владимира Ивича ушли на зимний перерыв на первой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 38 очков после 18 туров, опережая питерский «Зенит» на два балла.