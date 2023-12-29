Лесовой готовится к медосмотру в «Маккаби»

Хавбек московского «Динамо» Даниил Лесовой в пятницу, 29 декабря, пройдет медицинское обследование перед трансфером в «Маккаби» (Хайфа). Об этом рапортует One.co.il.

Если все пройдет успешно, стороны поставят подписи под трудовым соглашением. Сумма потенциального трансфера Лесового оценивается в один миллион евро.

Даниил является футболистом «бело-голубых» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 поединках за московский коллектив, в которых отметился одной голевой передачей.

По итогам 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице.