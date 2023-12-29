Ерохин: На данный момент я сосредоточен на футболе

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин высказался о возможном завершении профессиональной карьеры.

Игрок отметил, что ему не надоел футбол, ведь это его основное занятие, которое идёт с ним на протяжении всей жизни.

«Конечно, рано или поздно надо будет заканчивать карьеру и переходить от мыслей на этот счет к действиям. Но на данный момент я сосредоточен на футболе», - приводит слова Ерохина «Матч ТВ»

Контракт 34-летнего футболиста с питерским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне РПЛ Ерохин провел на поле всего 256 минут и отметился двумя результативными передачами.