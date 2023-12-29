Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением касательно возможной трансферной активности ЦСКА в зимнюю паузу.

- Сейчас активно говорят о том, что ЦСКА ищет защитника. Как вы считаете, эту позицию, действительно, необходимо укреплять?

- Я хочу напомнить, что Мойзеса изначально брали как левого латераля. А он волей судьбы был поставлен в центр защиты. А он ведь спокойно может играть на фланге, и все данные у него есть. Многое сейчас будет зависеть от формы Дивеева. Потому что пока не понятно. Если он будет в оптимальных кондициях, то и усиление в центр будет не нужно. Стоит отметить, что травмы и жёлтые карточки тоже мешают команде. Не всегда с ролью «пожарного» справлялся Набабкин. Но есть молодые игроки. Тот же Лукин, Агапов. Их можно задействовать чаще. Нужно разобраться в команде, чтобы не было перекоса. Молодым тоже развиваться надо. Но и опытным надо играть. Молодых надо обкатывать.

- А есть позиция, которая, на ваш взгляд, прямо нуждается в усилении?

- Кто-то напрашивается в середину и на левый фланг атаки. Гайч не является игроком этой позиции. Но, повторюсь, нужно проверить молодых сначала. Если кто-то из них себя ярко покажет на сборах, то и никого покупать не надо. Но это при условии, что Дивеев будет здоров. А так, в идеале конечно, чтобы была конкуренция. В каждую линию по одному сильному игроку добавить. И форвард нужен, и плеймейкер тоже, о которых мы пока не говорили. Но я скажу честно, я не вижу проблем в составе ЦСКА.

- А что нужно поменять?

- Нужно поменять схему. Я бы опустил чуть ниже Облякова и Файзуллаева. Федотов их держит на флангах. Я не очень понимаю, почему Федотов играет по такой схеме. Эти два человека могут и обыграть, и пас отдать, и сами забить. Им не нужно быть на флангах. В центре они бы отлично смотрелись, тем более вдвоем. Так что никакого пожара нет. Дивеев выздоровеет - и усиления не нужны.

- Говорят, что за Габриэля готовы заплатить полтора миллиона.

- Платить можно, если он, действительно, окажется стоящим игроком. Вот Давила пришел. Так и не поняли, хороший это игрок или нет. А брать только ради того, чтобы брать, не нужно. Непонятная ситуация. Габриэль - иностранец. А есть лимит. Иностранец должен играть, мы же не на скамейку берём его. Выздоровеет Дивеев - и кого ставить? Дилемма. А кого ставить, непонятно. Так что платить полтора миллиона за того, кто окажется на скамейке, ни в коем случае нельзя. Сначала надо разобраться со своими игроками. И если будет понятно, что проблемы есть, тогда уже брать кого-то.

Николай Алексеев