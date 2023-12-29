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Ерохин поделился ожиданиями от 2024 года

29 Декабря 2023 • 11:48 Комментировать

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от 2024 года.

Игрок отметил, что для «сине-бело-голубых» этот сезон складывается непросто, поэтому он ждёт, что команда будет стабильно набирать очки.

«Про конкретную цель говорить нет смысла, но есть задача, которая стоит перед нами каждый год. Опускать планку мы точно не хотим», - приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

Напомним, что после первой части сезона (18 туров) Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» два балла.

«Зенит» выиграл четыре последних чемпионства. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Ерохин
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