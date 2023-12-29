Силкин: «Российский футбол — одно сплошное разочарование»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подвёл итоги уходящего 2023 года для российского футбола.

По мнению Силкина, в текущем году было много разочарований. Однако специалист выразил надежду на то, что 2024 год сложится для российского футбола намного лучше.

«Сложно подводить какие-то итоги года, так как наши клубы до сих пор отстранены от международных матчей. После просмотра матчей Лиги чемпионов наш футбол вообще не хочется смотреть. Разочарований было много… Наш футбол — одно сплошное разочарование», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.