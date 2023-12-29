Юран: «Я дойду до топ-клуба в любом случае, не сомневаюсь в этом»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о том, что пожелает себе на 2024 году.

Специалист отметил, что самое главное, чтобы его близкие были здоровы, а в работе нужно наконец-то дойти до цели, которую он поставил себе.

«Я дойду до топ-клуба в любом случае, не сомневаюсь в этом. Просто не хочется время терять. Всё-таки уже не 35», - приводит слова Юрана «Чемпионат».

54-летний специалист возглавляет нижегородский клуб в апреля этого года. «Пари НН» ушёл на зимнюю паузу на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Юран руководил подмосковными «Химками», «Шинником» и другими клубами.