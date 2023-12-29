Полузащитник «Зенита» Ерохин назвал три лучших новогодних фильма

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин назвал три лучших фильма для просмотра в новогодние праздники.

Игрок выделил «Иронию Судьбы», «Один дома» и «Гринч».

«Сын стал постарше, смотрит их, ему нравится. Там, кстати, и взрослым есть о чем задуматься. Я согласен с тем, что фильмы и музыка в Новый год тоже создают атмосферу», - приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в 18 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, и смог отметиться тремя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее СМИ сообщали, что Ерохин может уйти в аренду в «Сочи» зимой.