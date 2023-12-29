Юран: «Иногда диву даёшься, насколько в РПЛ неуважительно относятся к своим тренерам»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о желании многих российских клубов приглашать иностранных специалистов.

Юран считает, что в России неуважительно относятся к своим тренерам, приглашая малоизвестных иностранцев, которые на своих предыдущих местах работы ничего не добились.

«Мне, чтобы попасть в «Спартак», нужно годами что-то доказывать. А человек где-то в Швейцарии побыл немножко главным – и уже приезжает в Россию в топ-клуб. До этого немцы в «Локомотиве» были какие-то. Когда приезжает непонятно кто, конечно, меня это раздражает. Такое неуважение к нам: типа, вы второсортные», – приводит слова Юрана «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент «Спартак» возглавляет 34-летний испанец Гильермо Абаскаль, ранее работавший в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе».

После 18 туров РПЛ «Пари НН» Юрана занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. За 12 матчей до конца турнира нижегородцы отстают от тройки лидеров на восемь баллов.