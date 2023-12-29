Игрок «Зенита» Барриос подвёл итоги года

Колумбийский хавбек Вильмар Барриос, который играет за петербургский «Зенит», высказался о своих выступлениях в 2023 году.

«Это был хороший год. Мы старались выступить как можно лучше. Думаю, я завершаю этот год на хорошем уровне. Жизнь движется, здоровье в порядке, травмы отсутствуют. Уже думаю про следующий год», - приводит слова полузащитника Primer Tiempo.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Барриос провел 17 поединков, в которых сделал две результативные передачи и получил одну красную карточку.

После 18 туров чемпионата страны «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.