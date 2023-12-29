Питерский «Зенит» включился в борьбу с московским ЦСКА за защитника «Сфаксьена» Алаа Грама, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, команда с берегов Невы готова заплатить за игрока 1,5 миллиона евро, а затем отправить его в аренду, «армейцы» же предлагают за сумму перехода на 300 тысяч евро больше. Отмечается, что в услугах 22-летнего футболиста также заинтересован клуб из чемпионата Франции.

В текущем сезоне Грам принял участие в десяти играх чемпионата Туниса, в которых отметился тремя забитыми мячами.

На его счету две игры за национальную сборную.