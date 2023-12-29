«Зенит» договаривается с Артуром

Петербургский «Зенит» продолжает вести переговоры по переходу игрока «Палмейраса» Артура в зимнее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, в настоящий момент «сине-бело-голубые» договариваются с футболистом о деталях трудового соглашения. За трансфер Артура питерцы заплатят «Палмейрасу» 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Артур провел за бразильский клуб 59 поединков, записав на свой счет 13 забитых мячей и три голевые передачи. Срок трудового соглашения между игроком и «Зенитом» истекает в 2027 году.