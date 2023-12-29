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«Зенит» договаривается с Артуром

29 Декабря 2023 • 10:25 Комментировать (1)

Петербургский «Зенит» продолжает вести переговоры по переходу игрока «Палмейраса» Артура в зимнее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, в настоящий момент «сине-бело-голубые» договариваются с футболистом о деталях трудового соглашения. За трансфер Артура питерцы заплатят «Палмейрасу» 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Артур провел за бразильский клуб 59 поединков, записав на свой счет 13 забитых мячей и три голевые передачи. Срок трудового соглашения между игроком и «Зенитом» истекает в 2027 году.

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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
29 Декабря 2023 в 10:37
*Срок трудового соглашения между игроком и «Зенитом» истекает в 2027 году.*
афтар..так кантракт патписан али нет? внисити яснасть..а то какая та чихарда слоф палучаица..))
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