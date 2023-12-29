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Корнаухов: «Личка находит баланс в игре «Динамо»

29 Декабря 2023 • 10:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался о работе Марцела Лички на посту главного тренера «Динамо».

Напомним, чешский специалист возглавил «бело-голубых» минувшим летом и сумел занять с московской командой третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров.

По мнению Корнаухова, Личка провёл качественную работу, сумев найти баланс между атакой и обороной.

«Возможно, от «Динамо» все ждали такой же яркой игры, какая при Личке была у «Оренбурга». Но тренер понял, что с таким футболом вряд ли будет итоговый результат, потому что нужен определённый баланс. Он его ищет и находит», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

В настоящий момент в РПЛ продолжается зимний перерыв, который завершится в начале марта 2024 года. Первым соперником «бело-голубых» по весенней части сезона станет «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Корнаухов Марцел Личка ещё теги

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