Руслан Пименов: «Динамо» становится грозной силой»

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о выступлениях столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что «бело-голубые» ворвались в крух тех клубов, которые будут бороться за первое и второе места.

«Отмечу очень хорошие покупки: здорово сработало руководство клуба, речь и о продажах, и о покупках. «Динамо» становится грозной силой, это радует», - заявил Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что после 18 туров подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» шесть баллов.