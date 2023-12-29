Камоцци — о Слуцком: «Китай представляет собой конец амбиций профессионала»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шеньхуа».

«И Китай, и Аравия представляют собой конец конкурентоспособности и амбиций профессионала», — цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, Слуцкий находился без работы с ноября 2022 по декабрь 2023 года. Ранее российский специалист возглавлял ЦСКА, «Рубин», сборную России, а также английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» занял пятое место в турнирной таблице, набрав в 30 матчах 52 очка.