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Камоцци — о Слуцком: «Китай представляет собой конец амбиций профессионала»

29 Декабря 2023 • 10:01 Комментировать

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шеньхуа».

«И Китай, и Аравия представляют собой конец конкурентоспособности и амбиций профессионала», — цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, Слуцкий находился без работы с ноября 2022 по декабрь 2023 года. Ранее российский специалист возглавлял ЦСКА, «Рубин», сборную России, а также английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» занял пятое место в турнирной таблице, набрав в 30 матчах 52 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа Франко Камоцци ещё теги
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