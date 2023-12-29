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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА выбрал трансферную цель

29 Декабря 2023 • 09:57 Комментировать

Защитник бразильского клуба «Баия» Матеус может перебраться в топ-клуб Российской премьер-лиги. Об этом сообщил инсайдер Марсио Мартинс.

Как стало известно журналисту, в подписании 24-летнего южноамериканца заинтересован московский ЦСКА. Также подписать игрока хочет стамбульский «Фенербахче».

Срок контракта Матеуса с нынешним клубом рассчитан до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне защитник принял участие в 27 поединках, в которых отметился одной голевой передачей.

ЦСКА ушел на зимний перерыв на седьмом месте в таблице Премьер-лиги.

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