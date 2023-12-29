Уткин: «Динамо» наконец-то встало на правильный путь, чтобы выиграть чемпионат»

Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением о перспективах «Динамо» в чемпионской гонке текущего сезона.

Напомним, после 18 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

«Что нужно сделать «Динамо», чтобы стать чемпионом? Мне кажется, что чемпионство это итог правильного процесса. Работы. Вот мне кажется, «Динамо» наконец-то встало на правильный путь», — написал Уткин в телеграм-канале.

Отметим, что в последний раз динамовцы завоёвывали чемпионский титул в 1976 году. В прошлом сезоне московской команде удалось занять лишь девятое место.