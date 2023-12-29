«Коринтианс» принял условия «Зенита» по переходу Ренана

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру на родине. Руководство бразильского «Коринтианса» согласилось на условия «сине-бело-голубых» по аренде игрока, об этом рапортуют журналисты Revista Colorada.

В договоре пропишут пункт, согласно которому аренда будет немедленно прекращена, если по Ренану поступит предложение из Европы летом следующего года. Сам договор будет рассчитан до декабря.

Роберт пополнил ряды петербургского коллектива в январе 2023 года. Защитник сыграл за команду 18 поединок, не отметившись голевыми действиями. Его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.