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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» Иванов не видит улучшения в работе судей

29 Декабря 2023 • 09:09 Комментировать

Глава екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов не заметил изменений в работе российских судей в нынешнем сезоне.

«Я не вижу. Ошибки элементарные допускают. Такие, которые не имеют права допускать. У нас есть ВАР, который должен исправлять все ошибки. У нас что с ВАР, что без него допускают много ошибок», - передает слова Иванова Metaratings.ru.

Напомним, что с лета нынешнего года пост главы департамента судейства РФС занимает Милорад Мажич. С ним был подписан контракт на два года с возможностью продления.

По итогам 18 туров РПЛ первое место занимает «Краснодар», вторым идет «Зенит», а топ-3 замыкает «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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