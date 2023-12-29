Президент «Урала» Иванов не видит улучшения в работе судей

Глава екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов не заметил изменений в работе российских судей в нынешнем сезоне.

«Я не вижу. Ошибки элементарные допускают. Такие, которые не имеют права допускать. У нас есть ВАР, который должен исправлять все ошибки. У нас что с ВАР, что без него допускают много ошибок», - передает слова Иванова Metaratings.ru.

Напомним, что с лета нынешнего года пост главы департамента судейства РФС занимает Милорад Мажич. С ним был подписан контракт на два года с возможностью продления.

По итогам 18 туров РПЛ первое место занимает «Краснодар», вторым идет «Зенит», а топ-3 замыкает «Динамо».