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Белоус: «18 миллионов евро - справедливая цена за Сафонова»

29 Декабря 2023 • 08:54 Комментировать

Футбольный функционер Юрий Белоус высказался о трансферной стоимость вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова. Портал Transfermarkt оценил голкипера в 18 миллионов евро.

«Заслуженно его оценили. Матвей - хороший вратарь. Так еще и молодой для этой позиции. С каждым годом он набирается опытом все больше и больше. 18 миллионов - справедливая цена», - передает слова эксперта «Спорт День за Днём».

В нынешнем сезоне 24-летний вратарь принял участие в 18 поединках, в которых пропустил 12 мячей. Срок действующего трудового соглашения между Матвеем и краснодарским клубом истекает летом 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юрий Белоус Матвей Сафонов ещё теги
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