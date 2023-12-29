Белоус: «18 миллионов евро - справедливая цена за Сафонова»

Футбольный функционер Юрий Белоус высказался о трансферной стоимость вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова. Портал Transfermarkt оценил голкипера в 18 миллионов евро.

«Заслуженно его оценили. Матвей - хороший вратарь. Так еще и молодой для этой позиции. С каждым годом он набирается опытом все больше и больше. 18 миллионов - справедливая цена», - передает слова эксперта «Спорт День за Днём».

В нынешнем сезоне 24-летний вратарь принял участие в 18 поединках, в которых пропустил 12 мячей. Срок действующего трудового соглашения между Матвеем и краснодарским клубом истекает летом 2026 года.