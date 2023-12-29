Петржела: «Российских тренеров в Европе ещё лет 10 точно не будет»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном приглашении российских специалистов в европейские клубы.

«Российских тренеров в Европе еще лет 10 точно не будет. Они могут получить работу только в Китае или Саудовской Аравии, но в этих странах нет футбола, туда едут зарабатывать деньги», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

На днях было объявлено, что российский специалист Леонид Слуцкий получил работу в чемпионате Китая. 52-летний наставник возглавил «Шанхай Шеньхуа». Трудовое соглашение российского специалиста с китайским клубом рассчитано на один год.