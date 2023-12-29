Алаев: «Головин вышел на новый уровень»

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина в уходящем году.

«Саша вышел на новый уровень, стал лидером команды из топового европейского чемпионата. Головин является нашим главным представителем в топ-5 чемпионатах», - приводятся слова руководителя на страницах Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин принял участие в 15 поединках. Полузащитник записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. По ходу первой половины сезона Александр несколько раз признавался игроком месяца в «Монако».