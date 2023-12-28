Юран рассказал о беседе с Романцевым о психологии в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о беседе с Олегом Романцевым после неудачных выездных матчей нижегородцев.

«Олег Иванович выслушал меня и сказал: «Ты на правильном пути. Долби. На это нужно время». С играми в Нижнем всё понятно. А на выезде — чужой район, хулиганы У нас ведь даже опытные ребята до сих пор боролись за выживание в РПЛ. Не то чтобы боязнь, но зажатость чуть-чуть хватает», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Также Юран рассказал, что психология была основной темой разговора с бывшим главным тренером «Спартака».

Напомним, что «Пари НН» находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров чемпионата. Нижегородцы занимают вторую строчку по проценту набранных очков в домашних матчах.