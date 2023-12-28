«Страсбург» может перехватить Луковича у «Спартака»

Клуб французской Лиги 1, «Страсбург» может перехватить молодое дарование белградского ИМТ Милоша Луковича у «красно-белых». В декабре новости активно сватали молодого нападающего в московский «Спартак».

По информации L'Equipe, середняк чемпионата Франции готов заплатить сербской команде за футболиста 5 млн евро, чего белградцам будет более чем достаточно. Лукович забил 11 голов за свой клуб в 20 играх текущего сезона, молодому футболисту всего 18 лет.

Ранее сообщалось, что талантливый балканец предпочтёт европейский клуб возможному переходу в московский «Спартак».