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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран назвал сильное качество Александрова

28 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран высказался о своём подопечном, защитнике Викторе Александрове и назвал его сильнейшую сторону как человека и спортсмена.

«Виктор — боец. Печальнее, когда у защитника за весь сезон две жёлтые. У защитника должна быть спортивная злость. У Александрова она есть, в меру», - рассуждает тренер для «Чемпионата».

«Пари НН» удалось завершить первую часть сезона в РПЛ на девятом месте. Это далеко не так строчка, которую коллективу Юрана предрекали эксперты.

Александров сыграл 20 матчей за свой клуб в РПЛ и Кубке России в этом сезоне, забил два гола и дважды удалялся с поля.

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