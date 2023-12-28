Смородская предрекает Слуцкому трудную адаптацию в Китае

Бывший президент столичного «Локомотива» оценила свежее назначение Леонида Слуцкого главным тренером китайского топ-клуба «Шанхай Шеньхуа». По мнению Смородской, Слуцкий столкнётся в азиатской стране с большими адаптационными сложностями.

«Хочу верить, что он состоится там как тренер. Но его ждёт сложная адаптация и местного футбола он не знает. Тем не менее он человек способный, и я желаю ему удачи», - рассказала Смородская телеканалу «Матч ТВ».

В карьере 52-летнего тренера было всего лишь два зарубежных вызова, один в Англии, где он тренировал «Халл Сити», и другой – в Нидерландах у руля «Витесса» из Арнема.