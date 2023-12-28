Пять игроков дубля «Динамо» поедут с основой на сборы

Пять молодых игроков «Динамо-2» отправятся с основной командой на зимние сборы.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», это 18-летний Иван Лепский, выступающий на позиции центрального защитника, 19-летний правый защитник Леон Зайдензаль, 21-летний вратарь Илья Купцов. А ещё два игрока атаки – это 19-летний нападающий Александр Чупаёв и правый вингер Ульви Бабаев.

Напомним, что динамовцы, завершившие первую часть сезона РПЛ на третьей строчке, проведут три сбора. Один из них пройдёт в Катаре в городе Доха, а два – в турецком Белеке. Из отпуска подопечные Марцела Лички выйдут 11 января.