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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пять игроков дубля «Динамо» поедут с основой на сборы

28 Декабря 2023 • 21:52 Комментировать

Пять молодых игроков «Динамо-2» отправятся с основной командой на зимние сборы.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», это 18-летний Иван Лепский, выступающий на позиции центрального защитника, 19-летний правый защитник Леон Зайдензаль, 21-летний вратарь Илья Купцов. А ещё два игрока атаки – это 19-летний нападающий Александр Чупаёв и правый вингер Ульви Бабаев.

Напомним, что динамовцы, завершившие первую часть сезона РПЛ на третьей строчке, проведут три сбора. Один из них пройдёт в Катаре в городе Доха, а два – в турецком Белеке. Из отпуска подопечные Марцела Лички выйдут 11 января.

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