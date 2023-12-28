В «Аталанте» прямо сейчас не имеют однозначной позиции по поводу того, отпускать ли Алексея Миранчука в «Торино», в котором россиянин играл в прошлом сезоне и довольно успешно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини полагает, что с учетом кубка Италии и участия в Лиге Европы весной команде будет нужна обильная ротация. И если Миранчук всё-же уйдет в аренду, Гасперини хотел бы получить усиление в атакующую линию вместо ушедшего россиянина.

Ранее сообщалось о том, что «Торино» снова может арендовать Алексея для того, чтобы решить свои проблемы в атаке.