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В «Аталанте» нет однозначного решения по будущему Миранчука эксклюзив

28 Декабря 2023 • 21:33 Комментировать

В «Аталанте» прямо сейчас не имеют однозначной позиции по поводу того, отпускать ли Алексея Миранчука в «Торино», в котором россиянин играл в прошлом сезоне и довольно успешно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини полагает, что с учетом кубка Италии и участия в Лиге Европы весной команде будет нужна обильная ротация. И если Миранчук всё-же уйдет в аренду, Гасперини хотел бы получить усиление в атакующую линию вместо ушедшего россиянина.

Ранее сообщалось о том, что «Торино» снова может арендовать Алексея для того, чтобы решить свои проблемы в атаке.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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