Гогниев объяснил, почему Семак и Федотов – лучшие тренеры РПЛ

Российский тренер Спартак Гогниев выделил лучших тренеров в Российской премьер-лиге за 2023 календарный год. В него, помимо рулевого «Крыльев Советов» Игоря Осинькина и тренера «Краснодара» Владимира Ивича вошли Владимир Федотов (ЦСКА) и Сергей Семак («Зенит»).

Гогниев объяснил, почему считает Федотова и Семака одними из лучших.

«У Федотова виден рисунок игры, ещё в команде тренер может решать исход игры заменами. С «Пари НН» они проигрывали, но он структурно перестроил схему, сделал две замены – и выиграл», - говорит Гогниев Metaratings.

ЦСКА Федотова, напомним, взял Кубок России в июне, обыграв «Краснодар» в серии пенальти.

«Назову ещё Семака, тяжело пять лет давать результат, когда команда меняется», - добавляет Федотов.