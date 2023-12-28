Известный агент не удивился приглашению Слуцкого в Китай

На неделе российский тренер Леонид Слуцкий официально возглавил китайский небезызвестный клуб «Шанхай Шеньхуа». Агент Паулу Барбоза считает, что в назначении российского тренера в Китай нет ничего удивительного.

«Просто он очень хороший тренер с большим опытом. Он может взять команду и провести очень хороший сезон. Для него все варианты открыты», - рассуждает Барбоза для Metaratings.

Напомним, что за границей ранее Леонид Викторович трудился в Англии у руля «Халл Сити» и в «Витессе» в Нидерландах.

Барбоза добавил, что Китай продолжает развиваться в футбольном плане.

Ранее стали известны подробности контракта Слуцкого с китайским топ-клубом.