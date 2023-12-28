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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков пожелал российскому футболу полных стадионов

28 Декабря 2023 • 20:15 Комментировать

Экс-глава РФС Вячеслав Колосков рассказал, что хотел бы пожелать российскому футболу в наступающем году.

«Российскому футболу в 2024 году могу пожелать только одного — полных стадионов, чтобы люди приходили на футбол. Других пожеланий нет», — приводит слова Колоскова Legalbet.

По мнению функционера, нет смысла что-то желать в плане международных подвижек, ведь в предстоящем году ничего не изменится.

После 18 туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», который смог набрать 38 очков. Ближайший преследователь кубанского клуба — «Зенит», в активе которого 36 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
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