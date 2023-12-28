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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент РПЛ назвал лучшего легионера РПЛ в 2023 году

28 Декабря 2023 • 20:07 Комментировать

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев ответил на вопрос о лучшем легионере чемпионата России в уходящем году.

«Лучший легионер 2023 года в РПЛ? Малком, потому что ярче всех себя проявил, был лидером чемпионской команды. Он показал феноменальную результативность», — приводит слова Алаева Sport24.

Напомним, минувшим летом Малком Филипе покинул «Зенит» и перебрался в саудовский «Аль-Хиляль». Бразильский футболист выступал за санкт-петербургский коллектив с 2019 года. За это время он принял участие в 109 матчах с учетом всех турниров, в которых 42 раза поразил ворота соперников и стал автором 24 голевых передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего Малкома составляет 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Алаев Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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