Президент РПЛ назвал лучшего легионера РПЛ в 2023 году

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев ответил на вопрос о лучшем легионере чемпионата России в уходящем году.

«Лучший легионер 2023 года в РПЛ? Малком, потому что ярче всех себя проявил, был лидером чемпионской команды. Он показал феноменальную результативность», — приводит слова Алаева Sport24.

Напомним, минувшим летом Малком Филипе покинул «Зенит» и перебрался в саудовский «Аль-Хиляль». Бразильский футболист выступал за санкт-петербургский коллектив с 2019 года. За это время он принял участие в 109 матчах с учетом всех турниров, в которых 42 раза поразил ворота соперников и стал автором 24 голевых передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего Малкома составляет 30 миллионов евро.