Акинфеев или Сафонов: Балахнин сделал выбор

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове и голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Акинфеев сильнее Сафонова? Однозначно сильнее. Игорь — уверенный в себе вратарь. На него смотришь и понимаешь, что это бастион. Акинфеев помогает защитникам и всей команде», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний Сафонов принял участие в 18 матчах Российской премьер-лиги, пропустил 12 голов и восемь раз сыграл «на ноль».

На счету 37-летнего Акинфеева 17 выходов на поле, 20 пропущенных мячей и шесть «сухих» поединков.

Добавим, что «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России, а ЦСКА находится на восьмой позиции.