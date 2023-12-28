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«Локомотив» назвал почти всех соперников на зимних сборах официально

28 Декабря 2023 • 19:44 Комментировать

Столичный «Локомотив» посредством своих социальных сетей объявил клубы, с которыми сыграет на зимних спаррингах во время сборов.

Так, 20 января «Локо» сыграет против экзотического соперника из Саудовской Аравии, «Аль-Ухдуда», 24 января – против тольяттинского «Акрона» из российской Мелбет-Первой лиги, а 31 января – с екатеринбургским «Уралом» из РПЛ.

В феврале 4 числа «Локо» встретится с «Кайратом» из Алматы и «Аль-Насром» из Дубая. 8 февраля «Локомотив» ожидают спарринги с армянским «Урарту» и столичным «Торпедо», а 24 февраля – с «Ростовом».

Клуб проведёт ещё три матча 16 и 20 февраля, однако о соперниках пресс-служба «Локо» обещает доложить позже.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва
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