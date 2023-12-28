Гогниев: «Акинфеев — легендарная личность»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о голкипере столичного ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Игорь — профессионал, легенда своего клуба. Он заслуженно находится на своем месте. Акинфеев — это не просто легендарный футболист, он —легендарная личность», — приводит слова Гогниева Metaratings.

По словам специалиста, он благодарен судьбе, что ему довелось потренироваться и поиграть в ЦСКА вместе с Акинфеевым.

Стоит сказать, что Акинфеев всю свою карьеру провел в составе «армейцев». В текущем сезоне 37-летний голкипер провел 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.