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«Факел» проведёт 13 товарищеских матчей на сборах в Турции

28 Декабря 2023 • 19:27 Комментировать

Воронежский «Факел» путём социальных сетей объявил своих соперников по товарищеским матчам на сборах в Турции. Всего воронежцы планируют 13 поединков на трёх сборах.

15 января команда Сергея Ташуева встретится с азербайджанским «Сабаилом», 19 января – с «Насафом» из Узбекистана, 24 января клуб сыграет против словенского «Копера» и молодёжной сборной Южной Кореи, а 31 января – против калининградской «Балтики» из РПЛ.

5 февраля «Факел» ожидают встречи с «КАМАЗом» из Набережных Челнов и столичным ЦСКА. 10 февраля – с «Ордабасы» из казахстанского Шымкента и астраханским «Волгарём», 18 февраля – со «СКА-Хабаровском» и махачкалинским «Динамо». 23 февраля «огнеопасные» сыграют с «Сочи».

По матчу, что планируется на 24 февраля, имя соперника ещё не определено.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел
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