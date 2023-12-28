Нигматуллин считает Абаскаля фартовым тренером

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился комментарием о наставнике «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Испанец — очень фартовый. Когда наступает пора увольнять его и, кажется, что это неизбежно, подопечные добиваются результата», — приводит слова Нигматуллина RT на русском.

По мнению эксперта, сейчас у «Спартака» есть все необходимое для борьбы за чемпионство, но действующий тренер не дотягивает до того уровня, чтобы вести борьбу за трофей.

В 18 турах «Спартак» набрал 30 очков и завершил первую часть сезона чемпионата России на пятой позиции. Отставание «красно-белых» от первой позиции составляет восемь баллов.