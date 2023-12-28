Пиняев: Месси — самый великий спортсмен в истории

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев поделился мнением о том, кто является самым великим спортсменом в истории.

«Самый великий спортсмен в истории? Лионель Месси. Он очень сильно поменял индустрию и восприятие людьми футбола. Банальный ответ? Я футболист и банальный человек (смеется)», — заявил Пиняев на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В 2022 году аргентинский нападающий Лионель Месси вместе со своей сборной стал чемпионом мира, одолев в финальном матче национальную команду Франции.

Стоит сказать, что по итогам прошлого сезона 36-летний Месси выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым.