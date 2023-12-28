Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пиняев: Месси — самый великий спортсмен в истории

28 Декабря 2023 • 19:00 Комментировать

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев поделился мнением о том, кто является самым великим спортсменом в истории.

«Самый великий спортсмен в истории? Лионель Месси. Он очень сильно поменял индустрию и восприятие людьми футбола. Банальный ответ? Я футболист и банальный человек (смеется)», — заявил Пиняев на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В 2022 году аргентинский нападающий Лионель Месси вместе со своей сборной стал чемпионом мира, одолев в финальном матче национальную команду Франции.

Стоит сказать, что по итогам прошлого сезона 36-летний Месси выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лионель Месси Сергей Пиняев Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
19:44 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» назвал почти всех соперников на зимних сборах официально
19:39 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Акинфеев — легендарная личность»
19:27 · Россия. Премьер-лига
«Факел» проведёт 13 товарищеских матчей на сборах в Турции
19:16 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин считает Абаскаля фартовым тренером
19:00 · Россия. Премьер-лига
Пиняев: Месси — самый великий спортсмен в истории
18:39 · Россия. Премьер-лига
Два российских клуба нацелились на Лунёва слухи
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» продолжает вести переговоры по трансферу Кастаньо
18:19 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Я скорее удивился, что Слуцкий такое долгое время был без футбола
18:10 · Россия. Премьер-лига
Костанца – лучший игрок «Крыльев» в ноябре-декабре
18:08 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» арендовал полузащитника ЦСКА официально
18:03 · Россия. Премьер-лига
Гогниев готов тренировать и во Второй лиге
18:01 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Краснодару» может не хватить опыта в борьбе за чемпионство
17:42 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил переезд Карпина в Саудовскую Аравию 2
17:35 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев — среди главных открытий РПЛ по версии президента лиги
17:30 · Россия. Премьер-лига
Ирисметов: «После сборов Файзуллаев будет ещё сильнее»
Все новости
Рекомендуем