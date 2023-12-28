Российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв может перебраться в клуб РПЛ.

Как сообщает Inkazan, в услугах 32-летнего футболиста заинтересованы «Рубин» и «Ростов».

Напомним, Лунёв покинул Россию летом 2021 года, перебравшись в немецкий «Байер», откуда и перешел в «Карабах».

В текущем сезоне Лунёв принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 14 голов и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт игрока с «Карабахом» рассчитан до середины 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Лунёва составляет один миллион евро.