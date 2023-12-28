Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два российских клуба нацелились на Лунёва слухи

28 Декабря 2023 • 18:39 Комментировать
Карабах
...
Араз ПФК
22.01 20:00

Российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв может перебраться в клуб РПЛ.

Как сообщает Inkazan, в услугах 32-летнего футболиста заинтересованы «Рубин» и «Ростов».

Напомним, Лунёв покинул Россию летом 2021 года, перебравшись в немецкий «Байер», откуда и перешел в «Карабах».

В текущем сезоне Лунёв принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 14 голов и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт игрока с «Карабахом» рассчитан до середины 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Лунёва составляет один миллион евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Рубин Карабах Андрей Лунёв трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАРАБАХ АРАЗ ПФК
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
19:44 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» назвал почти всех соперников на зимних сборах официально
19:39 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Акинфеев — легендарная личность»
19:27 · Россия. Премьер-лига
«Факел» проведёт 13 товарищеских матчей на сборах в Турции
19:16 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин считает Абаскаля фартовым тренером
19:00 · Россия. Премьер-лига
Пиняев: Месси — самый великий спортсмен в истории
18:39 · Россия. Премьер-лига
Два российских клуба нацелились на Лунёва слухи
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» продолжает вести переговоры по трансферу Кастаньо
18:19 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Я скорее удивился, что Слуцкий такое долгое время был без футбола
18:10 · Россия. Премьер-лига
Костанца – лучший игрок «Крыльев» в ноябре-декабре
18:08 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» арендовал полузащитника ЦСКА официально
18:03 · Россия. Премьер-лига
Гогниев готов тренировать и во Второй лиге
18:01 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Краснодару» может не хватить опыта в борьбе за чемпионство
17:42 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил переезд Карпина в Саудовскую Аравию 2
17:35 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев — среди главных открытий РПЛ по версии президента лиги
17:30 · Россия. Премьер-лига
Ирисметов: «После сборов Файзуллаев будет ещё сильнее»
Все новости
Рекомендуем