«Краснодар» продолжает вести переговоры по трансферу Кастаньо

Представитель агентства Top Champ Management, которое ведёт дела колумбийского полузащитника «Крус Асуля» Кевина Кастаньо, ответил на вопрос о переговорах с «Краснодаром».

«Переговоры продолжаются. Больше пока я ничего не могу сказать», — сказали «РБ Спорту» в агентстве футболиста.

Ранее сообщалось, что трансфер 23-летнего Кастаньо обойдется российскому клубу в 7,3 миллиона евро. Стоит сказать, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость опорного хавбека в 1,8 миллиона евро.

Напомним, «Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером чемпионата России, набрав 38 очков в 18 турах.