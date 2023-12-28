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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: Я скорее удивился, что Слуцкий такое долгое время был без футбола

28 Декабря 2023 • 18:19 Комментировать

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на назначение Леонида Слуцкого на пост нового рулевого китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».

Осинькин признался, что был удивлен тому, как долго Слуцкий находился без работы, оставаясь футбольным экспертом.

«Значит, Слуцкий соскучился по работе — чешутся руки. Всегда когда затягивается время без работы, наверное, для других это неожиданно. Но внутри Слуцкий все время был в тонусе и был готов поехать», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Ранее 52-летний Слуцкий возглавлял ЦСКА, «Халл Сити», «Витесс», «Рубин» и другие команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Леонид Слуцкий Игорь Осинькин Шанхай Шеньхуа ещё теги
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