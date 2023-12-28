Костанца – лучший игрок «Крыльев» в ноябре-декабре

Самарские «Крылья Советов» в своих соцсетях объявили имя лучшего игрока ноября-декабря. Им стал бразильский универсальный защитник Фернандо Костанца. В голосовании Костанца опередил такого «соперника» как вингер Бенхамин Гарре.

Бразилец в ноябре-декабре провёл за «Крылья» четыре матча и в одном из них, 25 ноября забил гол-красавец в ворота московского «Локомотива» в очном матче. Тот поединок закончился с результативным счётом 3:3.

Фернандо выступает за волжан уже почти два года – с января 2022 года. Тогда легионер перебрался в Россию из «пошумевшего» при нём в Лиге чемпионов тираспольского «Шерифа».