Атакующий полузащитник Никита Ермаков перебрался из ЦСКА в «Пари НН» на правах аренды. Об этом «армейцы» сообщили в своем официальном телеграм-канале.

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги. Кроме того, в договоре предусмотрена опция выкупа. При этом отмечается, что «красно-синие» будут иметь приоритетное право обратного выкупа.

Ранее сообщалось, что аренда 20-летнего Ермакова станет бесплатной для «Пари НН», а сумма выкупа составит 25 миллионов рублей (~ 250 тысяч евро).

В текущем сезоне Ермаков принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.