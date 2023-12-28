Гогниев готов тренировать и во Второй лиге

Российский футбольный тренер Спартак Гогниев заявил, что мог бы работать даже во Второй лиге. Притом, что последним его клубом в карьере тренера были подмосковные «Химки», выступавшие при нём в РПЛ.

«Я готов быть и во Второй лиге, но мне нужна база, с которой можно работать: поля, инфраструктура и абы как тренировать. Мне нужна заинтересованность от клуба, чтобы на меня рассчитывали, тогда и мне будет интересно. А лига – без разницы», - говорит Гогниев в интервью Metaratings.

Напомним, что свою тренерскую карьеру ещё недавний форвард начал в 2019 году, три года проработав в «Алании». В 2022 году пошёл на повышение в «Химки», но был уволен ближе к концу прошлого сезона. Подмосковный клуб в итоге вылетел из РПЛ, а Гогниев с апреля – без работы.