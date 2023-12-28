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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Краснодару» может не хватить опыта в борьбе за чемпионство

28 Декабря 2023 • 18:01 Комментировать

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о чемпионской борьбе в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Не могу сказать, что лидерство в турнирной таблице дает какие-то преференции «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Им может не хватить опыта, а «Зенит» прекрасно умеет догонять», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

По итогам 18 туров «Краснодар» является лидером в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 38 очков. «Зенит» идет на второй позиции, отставая от соперника на два балла.

Напомним, действующим чемпионом страны является команда Сергея Семака, которая выиграла последние пять сезонов РПЛ.

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Зенит Краснодар Ольга Смородская ещё теги
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