Смородская: «Краснодару» может не хватить опыта в борьбе за чемпионство

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о чемпионской борьбе в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Не могу сказать, что лидерство в турнирной таблице дает какие-то преференции «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Им может не хватить опыта, а «Зенит» прекрасно умеет догонять», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

По итогам 18 туров «Краснодар» является лидером в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 38 очков. «Зенит» идет на второй позиции, отставая от соперника на два балла.

Напомним, действующим чемпионом страны является команда Сергея Семака, которая выиграла последние пять сезонов РПЛ.