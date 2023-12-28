Агент не исключил переезд Карпина в Саудовскую Аравию

Известный агент Срджан Еремич поделился мнением о возможном отъезде главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина за рубеж.

«Карпин — очень хороший тренер, и интерес от зарубежных клубов к нему возможен. Но я пока не слышал, чтобы у него были какие-то конкретные варианты. Саудовская Аравия — одна из опций», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

В 18 матчах нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги «Ростов» заработал 21 зачетный балл. На зимний перерыв донской клуб ушел на десятой позиции.

Трудовой договор Карпина с командой рассчитан до 2026 года, а соглашение тренера со сборной России истекает ближайшим летом.