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Агент не исключил переезд Карпина в Саудовскую Аравию

28 Декабря 2023 • 17:42 Комментировать (2)

Известный агент Срджан Еремич поделился мнением о возможном отъезде главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина за рубеж.

«Карпин — очень хороший тренер, и интерес от зарубежных клубов к нему возможен. Но я пока не слышал, чтобы у него были какие-то конкретные варианты. Саудовская Аравия — одна из опций», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

В 18 матчах нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги «Ростов» заработал 21 зачетный балл. На зимний перерыв донской клуб ушел на десятой позиции.

Трудовой договор Карпина с командой рассчитан до 2026 года, а соглашение тренера со сборной России истекает ближайшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Срджан Еремич ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
28 Декабря 2023 в 17:57
ай карпуха паточняк.. бро дело гов0риц.. ни знаю тама мона хиджаб носить или усе ышо болие строга.. его б жинке пашол бы.. кхе-кхе.. )))
TEREX
28 Декабря 2023 в 17:47
ой варела ни прадишыви..)) такой шанец адин рас ф жызни буваит..))
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